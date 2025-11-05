Неизвестный дрон заметили в Литве: там приостанавливал работу аэропорт Вильнюса

Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу 5 ноября после появления дрона над аэропортом. Ограничения вводили лишь на полчаса, однако охрану решили усилить.

Влияние на полеты оказалось минимальным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Подробности появления дрона над аэропортом в Литве

В компании "Литовские аэропорты" сообщили, что 5 ноября принимали решение о временном ограничении движения самолетов. К таким мерам прибегли из-за фиксации дрона на территории Вильнюсского аэропорта.

По информации представителя компании Тадаса Василяускаса, пространство закрыли примерно в 09:50, а возобновили работу уже в 10:18. Также добавили, что инцидент мог повлиять только на два рейса.

Представительница Службы общественной безопасности Ингриды Страгенес уточнила, что речь шла о гражданском беспилотнике, однако охрану на территории аэропорта и вокруг все же усилили.

"Он пробыл в воздухе, со взлетом и посадкой, до минуты. Дрон и его оператора не нашли", – рассказала Страгенес.

Где раньше замечали дроны?