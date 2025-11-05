Невідомий дрон помітили у Литві: там призупиняв роботу аеропорт Вільнюса
- Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через появу дрона.
- Обмеження на польоти тривали близько пів години, проте охорону аеропорту посилили.
Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу 5 листопада після появи дрона над летовищем. Обмеження вводили лише на пів години, проте охорону вирішили посилити.
Вплив на польоти виявився мінімальним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.
Подробиці появи дрона над аеропортом в Литві
У компанії "Литовські аеропорти" повідомили, що 5 листопада ухвалювали рішення про тимчасове обмеження руху літаків. До таких заходів вдались через фіксації дрона на території Вільнюського аеропорту.
За інформацією представника компанії Тадаса Василяускаса, простір закрили приблизно о 09:50, а відновили роботу вже о 10:18. Також додали, що інцидент міг вплинути лише на два рейси.
Представниця Служби громадської безпеки Інгріди Страгенес уточнила, що йшлося про цивільний безпілотник.Проте охорону на території аеропорту та навколо все ж посилили.
"Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини. Дрон та його оператора не знайшли", – розповіла Страгенес.
Де раніше помічали дрони?
4 листопада призупиняли рух в аеропортах Брюсселя та Лаєжа у Бельгії. Це теж було пов'язано з появою дронів. Літаки скеровували до Маастрихта.
За два дні до того в аеропорту Бремена, що в Німеччині, також обмежували польоти через невідомий безпілотник поблизу злітно-посадкової смуги. Аеропорт не працював майже годину.
Також Бельгії зафіксували БпЛА над авіабазою Кляйне-Брогель. Поліція розпочала розслідування. Зазначалось, що це могло бути шпигунство або спроба викликати паніку.