Беспилотники часто становятся причиной задержек в аэропортах. Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний жалуется, что проблема известна уже десять лет, и призывает политиков принять меры.

На что жалуются немецкие авиакомпании?

Авиакомпании в Германии требуют от политиков принять решительные меры в связи с угрозой, которую представляют дроны. Президент Федеральной ассоциации немецких авиакомпаний Питер Гербер считает, что в случае угрозы необходимо иметь возможность сбивать дроны.

Меня раздражает, что только сейчас осознают насущность проблемы дронов. Мы указываем на эту проблему уже десять лет,

– говорит Гербер.

Федеральное правительство хочет улучшить свою систему защиты от дронов из-за распространения случаев БпЛА в аэропортах. Планируется, что федеральный и земельный центры защиты от дронов начнут работать еще в 2025 году.

Вторжение дронов в Европу: что известно?