Финляндия не просила Украину останавливать атаки на порты России, –СМИ
В Финляндии утверждают, что к ним залетел и упал украинский беспилотник. Несмотря на инцидент там не требуют от Украины прекратить удары по портам в России.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на источники в сфере внешней политики и политики безопасности.
Давила ли Финляндия на Украину?
Издание передает, что Финляндия планирует дипломатические переговоры с Украиной в ходе расследования инцидента с беспилотниками. Однако замечает, что говорится именно об обмене информацией, а не давление.
СМИ напомнило, что президент Владимир Зеленский сообщил, что получал сигналы от некоторых партнеров, которые призвали Украину уменьшить атаки на нефтяную и энергетическую инфраструктуру России.
Финляндия точно не сообщала ничего подобного,
– уточнил источник.
Дроны в Финляндии и странах Балтии заметили после атак Украины на российские нефтетопливные порты Приморск и Усть-Луга.
Подтвердила ли Украина инцидент с дронами?
29 марта воздушное пространство Финляндии нарушили несколько беспилотников. Два из них упали в финском городе Коувола.
Тогда президент страны Александр Стубб заверил, что один из дронов оказался украинским. Финская полиция уже начала расследование.
В комментарии 24 Канала представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что БпЛА ни в коем случае не направляли в сторону Финляндии. Он предполагает, что они могли отклониться от курса из-за российских систем РЭБ.
Кроме того, добавил Тихий, украинская сторона уже извинилась за инцидент.