Дроны над базой атомных субмарин: французские военные отрыли огонь

В четверг, 4 декабря, в воздушном пространстве Франции обнаружили неизвестные беспилотники. Военные открыли огонь и развернули систему противодействия дронам.

Жандармерия сообщила о появлении пяти дронов над стратегически важной базой Франции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Над каким объектом во Франции зафиксировали неизвестные БпЛА?

В четверг, 4 декабря, над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, на западе Франции зафиксировали движение пяти беспилотников. Известно, что именно на этой базе расположены подводные лодки с баллистическими ракетами.

Справочно! База Иль-Лонг является ключевым элементом французских ядерных сил. Именно здесь обслуживают четыре атомные подводные лодки, одна из которых постоянно находится в море, обеспечивая непрерывное ядерное сдерживание.

Дроны нарушили запрещенную для полетов зону, поэтому французские военные начали работу по ликвидации неизвестных объектов. По информации издания, они оперативно развернули систему противодействия дронам и провели поисковую работу. Военные, которые находились на территории объекта, открыли огонь по неизвестным аппаратам, однако пока нет информации о сбивании хотя бы одного из них.

Местные СМИ отмечают, что это не первый такой случай. Дроны уже появлялись в этом районе в прошлом месяце, хотя тогда непосредственно на территорию базы они не заходили.

Где еще недавно видели неизвестные дроны?