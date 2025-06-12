"Это удивительно": Трамп прокомментировал использование дронов на войне в Украине

Президент США Дональд Трамп высказался о войне в Украине. В частности, он заявил, что это война беспилотников, которые являются мощным и современным оружием.

Американский лидер восторженно назвал дроны "быстрыми" и умными". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Pod Force One.

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Что сказал Трамп об использовании беспилотников на войне в Украине

Во время интервью глава Белого дома назвал дроны "новой вещью" и "новым видом оружия".

Это оружие выбора. Если посмотреть на войну, эту ужасную войну Украины с Россией, которую мы пытаемся остановить, то это все война с использованием дронов. Это удивительно,

– сказал Трамп.

Он добавил, что "три года назад никто и не думал, что они окажутся настолько эффективными". По мнению президента США, хорошие дроны являются "настоящим оружием для войны".

Трамп также отметил, что Украина и Россия изучают текущие боевые действия и используют дроны на таком уровне, который никто раньше не считал возможным. Он выразил убеждение, что беспилотники способны заменить многие другие виды оружия, включая самолеты.

Стоит заметить, что Украина продолжает совершенствовать производство дронов. В частности, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что государство разрабатывает новые типы беспилотников для защиты энергетических объектов от российских атак.