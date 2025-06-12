Американський лідер захопливо назвав дрони "швидкими" та розумними". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Pod Force One.

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Що сказав Трамп про використання безпілотників на війні в Україні

Під час інтерв'ю глава Білого дому назвав дрони "новою річчю" та "новим видом зброї".

Це зброя вибору. Якщо подивитися на війну, цю жахливу війну України з Росією, яку ми намагаємося зупинити, то це все війна з використанням дронів. Це дивовижно,

– сказав Трамп.

Він додав, що "три роки тому ніхто й гадки не мав, що вони виявляться настільки ефективними". На думку президента США, хороші дрони є "справжньою зброєю для війни".

Трамп також зауважив, що Україна та Росія вивчають поточні бойові дії та використовують дрони на такому рівні, який ніхто раніше не вважав можливим. Він висловив переконання, що безпілотники здатні замінити багато інших видів зброї, включно з літаками.

Варто зауважити, що Україна продовжує вдосконалювати виробництво дронів. Зокрема, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що держава розробляє нові типи безпілотників для захисту енергетичних об'єктів від російських атак.