Над аэропортом столицы Литвы Вильнюса поздно вечером 4 октября заметили дроны. Неизвестные объекты нарушили воздушное пространство города, в результате чего некоторые рейсы пришлось задержать и перенаправить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.lt. Пролет странных объектов подтвердили в "Литовских аэропортах" (LTOU).

Что известно об обнаруженных дронах над аэропортом Вильнюса?

Несколько дронов неизвестного происхождения сначала обнаружили не над аэродромом. Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (NKMC) Вильмантас Виткаускас рассказал, что над районом столицы было обнаружено 13 контрабандных воздушных шаров, что двигались в направлении Вильнюсского аэропорта. Из-за опасности для взлета и посадки самолетов воздушное пространство над столицей оперативно закрыли. Некоторые рейсы пришлось направить в аэропорты Каунаса и Риги. Один рейс из Турции отправили на посадку в аэропорт Гданьска в Польше.

Всю информацию о неизвестных объектах сейчас устанавливает Вильнюсский аэропорт. Там сообщают, что "ситуация меняется каждые несколько минут".

Один из читателей издания рассказал, что из-за опасности его рейс из Дублина в Вильнюс перенаправили в Ригу. Уже в Латвии пилот самолета объявил, что они вернутся в Вильнюс как только получат разрешение. Однако через некоторое время пассажиров самолета в столицу Литвы забрал автобус.

Издание пишет, что это уже не первый подобный случай в аэропорту Вильнюса. Ранее три дрона там заметили 27 сентября. Также БпЛА над литовской столицей летали 21 августа.

