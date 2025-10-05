Над Вільнюсом літали невідомі дрони: на кілька годин зачиняли місцевий аеропорт
- Над аеропортом Вільнюса 4 жовтня помітили кілька дронів, що спричинило затримки та перенаправлення рейсів.
- Аеропорт закрили через небезпеку, а рейси перенаправили до Каунаса, Риги та Гданська.
Над аеропортом стлолиці Литви Вільнюса пізно ввечері 4 жовтня помітили дрони. Невідомі об'єкти порушили повітряний простір міста, внаслідок чого деякі рейси довелося затримати та перенаправити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.lt. Проліт дивних об'єктів підтвердили в "Литовських аеропортах" (LTOU).
Що відомо про виявлені дрони над аеропортом Вільнюса?
Кілька дронів невідомого походження спочатку виявили не над аеродромом. Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKMC) Вільмантас Віткаускас розповів, що над районом столиці було виявлено 13 контрабандних повітряних куль, що рухалися в напрямку Вільнюського аеропорту. Через небезпеку для зльоту та посадки літаків повітряний простір над столицею оперативно закрили. Деякі рейси довелося спрямувати до аеропортів Каунаса та Риги. Один рейс з Туреччини відправили на посадку до аеропорту Гданська в Польщі.
Усю інформацію про невідомі об'єкти наразі встановлює Вільнюський аеропорт. Там повідомляють, що "ситуація змінюється кожні кілька хвилин".
Один з читачів видання розповів, що через небезпеку його рейс з Дубліна до Вільнюса перенаправили до Риги. Вже у Латвії пілот літака оголосив, що вони повернуться до Вільнюса щойно отримають дозвіл. Однак через деякий час пасажирів літака до столиці Литви забрав автобус.
Видання пише, що це вже не перший подібний випадок в аеропорту Вільнюса. Раніше три дрони там помітили 27 вересня. Також БпЛА над литовською столицею літали 21 серпня.
Де в Європі помічали дрони над важливими об'єктами у вересня та жовтні?
У Копенгагені невідомі дрони кружляли над аеропортом. Унаслідок цього повітряний рух призупинили майже на 4 години. Частину рейсів було затримано й скасовано.
25 вересня підозріла активність дронів спостерігалася ще над кількома аеропортами: Ольборг, Есб’єрг, Сендерборг, Скридструп. Тоді поліція не змогла встановити операторів або знешкодити безпілотники.
26 вересня над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині зафіксували кілька дронів, що викликало розслідування щодо можливої шпигунської діяльності.
27 вересня над аеропортом Схіпхол кружляв невідомий дрон, через який польоти припинили на 45 хвилин. Хоча правоохоронці шукали цей літальний об'єкт і його оператора, знайти їх не вдалося.
Днями в Мюнхені двічі за добу аеропорт припиняв роботу через дрони. За попередньою інформацією, це були військові БпЛА. Тоді ж у Франкфурті затримали громадянина, підозрюваного у запуску дрона.