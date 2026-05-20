Россия снова угрожает Латвии и странам НАТО: США резко ответили
- Российский представитель при ООН Василий Небензя повторил фейки о подготовке атак украинских дронов из стран Балтии, что было опровергнуто Латвией.
- Латвия и США резко ответили на эти заявления, назвав их ложью и заявив о выполнении обязательств перед НАТО.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН повторил фейки о якобы подготовке атак украинских дронов из стран Балтии. В ответ представительница Латвии Санита Павлюта-Десландес назвала эти утверждения абсолютной ложью.
Об этом говорится в заявлении Небензи во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая.
Россия пригрозила странам Балтии: что известно?
Небензя повторил заявления Службы внешней разведки России, которые ранее уже были официально опровергнуты Украиной и Латвией. Речь идет о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии.
Кроме того, российский дипломат пригрозил, что членство НАТО якобы не гарантирует странам Балтии защиты в случае вооруженного ответа России.
В то же время представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес ответила России на ее дерзкие заявления. Она отметила, что Москва в очередной раз распространяет ложь и дезинформацию.
Это чистая выдумка и чистая ложь, и я не буду злоупотреблять временем членов Совета, чтобы подробно опровергнуть эту ложь. Вы получите это письменно,
– подчеркнула дипломат.
Также она добавила, что такие угрозы со стороны России свидетельствуют лишь об "отчаянии и слабости" Кремля.
"Мы видели подобную ложь, направленную против других членов этого Совета на предыдущих заседаниях. Поэтому для меня большая честь, что сегодня моя страна получила такое внимание", добавила Павлюта-Десландес.
К представительнице Латвии присоединилась и заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Она также прокомментировала лживые сообщения и угрозы России и отметила, что США выполняют все свои обязательства перед союзниками по НАТО.
Угрозам в адрес члена Совета (Латвии – 24 Канал) нет места. Соединенные Штаты выполняют все свои обязательства в рамках НАТО,
– отметила Брюс.
Напомним, недавно Москва начала утверждать, что Латвия предоставила "воздушный коридор" для БпЛА и разместила на своей территории украинских операторов. Более того – оккупанты назвали аж пять латвийских военных баз – "Адажи", "Селия", "Лиелварди", "Даугавпилс" и "Экабпилс", из которых якобы "готовятся удары".
На фоне этой информации в Кремле пригрозили Латвии атаковать центры принятия решений.
Важно! В комментарии 24 Канала политолог Тарас Загородний отметил, что такими провокациями Россия пытается протестировать НАТО и проверить, какой будет реакция Альянса на агрессию против одной из стран НАТО. Кремль таким образом проводит информационную кампанию, в которой пытается показать, что сейчас Альянс является недееспособным в случае угроз со стороны России. Также политолог объяснил, почему Россия прибегает к провокациям именно в Латвии. По его мнению, Латвия является перспективной страной в плане гибридных атак, поскольку там проживает много русскоязычного населения, которое готово встречать россиян.
Напомним, что 17 мая в нескольких регионах Латвии, в частности в Краславском Лудзенском и Резекненском, а затем и в Алуксненском и Балвском краях включали сигналы воздушной тревоги из-за движения неизвестного беспилотника. Для реагирования были привлечены истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
Что этому предшествовало?
Отметим, что 19 мая российские пропагандистские медиа начали распространять информацию от Службы внешней разведки России. Говорится о якобы подготовке удара украинских БпЛА по России с территории Латвии. Тогда президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал такие заявления, назвав их "ложью".
Украинская сторона также не осталась в стороне. У МИД Украины опровергли данную информацию и отметили, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии для операций против России и не имеет таких намерений.
Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что такие заявления Кремля являются ничем иным, как частью широкой российской пропагандистской кампании, которая должна повлиять на общественное мнение и дестабилизировать ситуацию в Латвии и регионе Балтии в целом.