"Голословные заявления": Кремль цинично открестился от инцидента с дронами в Дании
- Кремль отверг обвинения в причастности к инциденту с дронами в Дании, назвав их "голословными".
- Над Копенгагеном было замечено 4 дрона, что привело к временному закрытию аэропорта, похожие случаи зафиксированы в Норвегии и Швеции.
Дании на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Копенгагена из-за неизвестных дронов над объектом. Россия ожидаемо отвергла обвинения в своей причастности к провокации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, передает пропагандистское издание ТАСС.
Как Песков отверг обвинения в дронах в Дании?
По словам Пескова, бесконечная череда "голословных" обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание.
Он цинично заявил, что страна, которая занимает серьезную позицию, с "такими голословными обвинениями не должна выступать".
Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не может отрицать того, что это была Россия. Она назвала инцидент "самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны за все время".
Что известно о дронах в Скандинавии и реакции на них?
Вечером 22 сентября над Копенгагеном заметили 4 больших беспилотника. Страна закрыла аэропорт, БпЛА почти на четыре часа остановили взлеты и посадки самолетов. В результате инцидента пришлось перенаправить 50 бортов.
Также дроны фиксировали над военными объектами Норвегии и Швеции.
БпЛА не сбивали. Сейчас правоохранители не говорят, кому принадлежали запущенные дроны. Полиции стран Скандинавии заявили о готовности сотрудничать, чтобы определить, связаны ли случаи в трех странах.
Ранее подобные провокации произошли в Эстонии с самолетами и в Польше и Румынии с дронами. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала заявил, что провокации Москвы однозначно являются разведкой: инциденты полностью раскрыли военное управление стран НАТО. Оккупанты выискивают лазейки.