23 вересня, 17:52
"Голослівні заяви": Кремль цинічно відхрестився від інциденту з дронами у Данії

Дмитро Усик
Основні тези
  • Кремль відкинув звинувачення у причетності до інциденту з дронами в Данії, назвавши їх "голослівними".
  • Над Копенгагеном було помічено 4 дрони, що призвело до тимчасового закриття аеропорту, схожі випадки зафіксовані в Норвегії та Швеції.

Данії на кілька годин довелося закрити аеропорт Копенгагена через невідомі дрони над об'єктом. Росія очікувано відкинула звинувачення у своїй причетності до провокації.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, передає пропагандистське видання ТАСС.

Як Пєсков відкинув звинувачення у дронах у Данії?

За словами Пєскова, нескінченна низка "голослівних" звинувачень від західних країн призводить до того, що вони вже не беруться до уваги.

Він цинічно заявив, що країна, яка займає серйозну позицію, з "такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що не може заперечити того, що це була Росія. Вона назвала інцидент "найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру країни за весь час".

Що відомо про дрони в Скандинавії і реакцію на них?

  • Ввечері 22 вересня над Копенгагеном помітили 4 великих безпілотники. Країна закрила аеропорт, БпЛА майже на чотири години зупинили злети та посадки літаків. Внаслідок інциденту довелося перенаправити 50 бортів.

  • Також дрони фіксували над військовими об'єктами Норвегії та Швеції.

  • БпЛА не збивали. Наразі правоохоронці не кажуть, кому належали запущені дрони. Поліції країн Скандинавії заявили про готовність співпрацювати, аби визначити, чи пов'язані випадки у трьох країнах.

  • Раніше подібні провокації сталися в Естонії з літаками та у Польщі та Румунії з дронами. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу заявив, що провокації Москви однозначно є розвідкою: інциденти повністю розкрили військове управління країн НАТО. Окупанти вишукують шпарини.