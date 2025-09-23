Данії на кілька годин довелося закрити аеропорт Копенгагена через невідомі дрони над об'єктом. Росія очікувано відкинула звинувачення у своїй причетності до провокації.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, передає пропагандистське видання ТАСС.

Як Пєсков відкинув звинувачення у дронах у Данії?

За словами Пєскова, нескінченна низка "голослівних" звинувачень від західних країн призводить до того, що вони вже не беруться до уваги.

Він цинічно заявив, що країна, яка займає серйозну позицію, з "такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що не може заперечити того, що це була Росія. Вона назвала інцидент "найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру країни за весь час".

Що відомо про дрони в Скандинавії і реакцію на них?