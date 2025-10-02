За последнюю неделю неизвестные дроны несколько раз нарушили воздушное пространство Дании и ряда европейских стран. Российский диктатор отреагировал на заявления о причастности Москвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает пропагандистское издание РИА Новости.

Как Путин комментирует дроны в Дании?

Так, во время дискуссии у Владимира Путина в шутку спросили, зачем он сколько дронов запускает в Данию.

Не буду, не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген... Куда еще долетают?

– иронично ответил Путин.

Российский диктатор списывает инциденты на то, что "люди развлекаются", как это было когда-то с НЛО.

"У них там сколько чудаков. Как и у нас, собственно говоря. Ничем не отличаются, особенно молодые люди. Там сейчас они будут запускать каждый день", – указал он.

Оправдывается президент России тем, что, мол, у Москвы "нет дронов, которые могут долетать до Лиссабона".

Реакция Путина на вопрос о дронах в Дании: смотрите видео

Что известно о дронах в Дании?