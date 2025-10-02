Путін пожартував, що "більше не запускатиме дрони до Данії" і цинічно порівняв інциденти з НЛО
За останній тиждень невідомі дрони кілька разів порушили повітряний простір Данії та низки європейських країн. Російський диктатор відреагував на заяви про причетність Москви.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Путіна на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає пропагандистське видання РИА Новости.
Як Путін коментує дрони у Данії?
Так, під час дискусії у Володимира Путіна жартома запитали, навіщо він скільки дронів запускає у Данію.
Не буду, не буду більше ні у Францію, ні в Данію, ні в Копенгаген... Куди ще долітають?
– іронічно відповів Путін.
Російський диктатор списує інциденти на те, що "люди розважаються", як це було колись з НЛО.
"У них там скільки чудаків. Як і у нас, власне кажучи. Нічим не відрізняються, особливо молоді люди. Там зараз вони будуть запускати кожен день", – вказав він.
Виправдовується президент Росії тим, що, мовляв, у Москви "немає дронів, які можуть долітати до Лісабона".
Що відомо про дрони у Данії?
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що дрони з'явилися над Данією через стратегічне розташування мосту, який з'єднує Балтійське море та Атлантику. Москва хоче відсікти країни Балтії для потенційної агресії.
Після неодноразового вторгнення дронів Велика Британія надала Данії антидронові технології.
В уряді Данії кажуть, що оператор, який керував невідомими безпілотниками над аеропортами є "професійним виконавцем". Там припускають зв'язки з Росією, однак доказів цьому наразі немає.
2 жовтня Франція затримала танкер "тіньового флоту" Росії, який підозрюють у можливому запуску дронів над Данією. Двох членів екіпажу арештували.