В Польше недалеко от Варшавы обнаружили, вероятно, остатки дрона
В селе Зарембы Вархолы, что в Островском уезде, обнаружили обломки неопознанного объекта. По внешнему виду он напоминает беспилотник.
Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и местности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно о неизвестных обломках под Варшавой?
На месте работают следователи Мазовецкого отделения Военной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Варшавско-Урсиновского округа.
Ночью о находке также сообщила мазовецкая полиция.
"Сегодня после 18:00 в поле в Островском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон. Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден. Было сообщено Военную полицию и прокуратуру. Обращаемся к вам с просьбой в каждом случае информировать службы о подобных находках", – говорится в сообщении.
НАТО разворачивает в Польше дополнительные системы ПВО
Нидерланды развернут в Польше системы Patriot, NASAMS и средства борьбы с дронами. Это произойдет с 1 декабря.
В Польшу направят 300 военных Нидерландов для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения.