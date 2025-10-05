В селе Зарембы Вархолы, что в Островском уезде, обнаружили обломки неопознанного объекта. По внешнему виду он напоминает беспилотник.

Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и местности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что известно о неизвестных обломках под Варшавой?

На месте работают следователи Мазовецкого отделения Военной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Варшавско-Урсиновского округа.

Ночью о находке также сообщила мазовецкая полиция.

"Сегодня после 18:00 в поле в Островском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон. Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден. Было сообщено Военную полицию и прокуратуру. Обращаемся к вам с просьбой в каждом случае информировать службы о подобных находках", – говорится в сообщении.

