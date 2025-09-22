10 сентября оккупанты дерзко атаковали дронами Польшу. Этот инцидент заставил Запад по-новому переосмыслить угрозу со стороны России. Осознание того, что опасность уже на пороге приходит и к обычным людям.

Так, в Германии с начала 2025 года на 50 процентов вырос спрос на отдельные виды средств защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о частных бункерах, передает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Что известно о росте интереса к бункерам в Германии?

Настоящий "бункерный бум" можно было наблюдать после налета российских дронов на Польшу. Об этом говорит техдиректор компании BSSD Defence, которая строит бункеры по всей Германии.

30 процентов от всех покупателей составляют компании и арендодатели.

Сегодня около 10% новостроек в Германии возводят с бункерами. Стоимость частного бункера может варьироваться от 30 до 50 тысяч евро.

Мюнхенский центр, занимающийся укрытиями, также подтвердил рост спроса на бункеры, особенно после инцидента в Польше.

Что известно о российских провокациях против стран НАТО?