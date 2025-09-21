Это вызвало волну критики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

Как депутат "АдН" посещала российское посольство?

Бессин сообщила о своем визите еще 11 сентября, объяснив это тем, что "в такой политически напряженной ситуации как никогда важно поддерживать коммуникацию".

Поездка состоялась в рамках официальной программы посещений Бундестага, которую организует Федеральное ведомство по вопросам прессы и финансирует из государственного бюджета. В то же время визит совпал с днем после нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, что вызвало дополнительное осуждение действий Бессин.

Депутат от Христианско-демократического союза Кнут Абрагам назвал ее поступок "ничем иным, как сознательной поддержкой войны" против Украины.

Представитель Федерального ведомства по вопросам прессы отметил, что ведомство не контролирует, какие места посещают депутаты вместе с группами вне официальной программы. Программа позволяет одному депутату до трех поездок в год и покрывает расходы на проезд, проживание и частично питание.

