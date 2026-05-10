Украинские дроны над Балтией: Эстония обратилась к Киеву с требованием

В последние месяцы украинские дроны несколько раз нарушали воздушное пространство стран Балтии. Эстония ожидает, что Киев сделает все возможное, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна лучше контролировать свои беспилотники. Об этом пишет ERR.

Как в Эстонии реагируют на появление украинских БпЛА в своем небе?

Самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность,

– подчеркнул министр.

По его словам, чтобы украинские дроны не залетали в Балтию, можно:

менять траекторию полета;

управлять полетами дронов с помощью систем автоматического уничтожения.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна говорит, что Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям. В то же время правительство опасается более серьезных инцидентов.

Цахна объяснил, что когда украинские операции происходят очень близко к границам НАТО, то в случае применения Россией ракетных систем есть риск, что ее боеприпасы могут оказаться на территории Альянса.

Министр также считает, что Россия не заинтересована в прямой эскалации с НАТО из-за своего страха перед Альянсом. В то же время, по его словам, есть и другая опасность: Россия потенциально может перехватывать украинские дроны и направлять их в сторону стран Балтии – туда, где могут быть и жертвы среди гражданских.

Поскольку Украина не планирует прекращать атаки на российские порты Балтийского моря, избежать подобных инцидентов с дронами будет очень сложно.

Эксперт по безопасности Райнер Сакс считает, что здесь нужно взаимное сотрудничество и учет интересов сторон.

"По моему мнению, само эстонское государство должно действовать проактивно, а не ждать, пока Украина предложит какие-то решения", – говорит он.

Напомним, что в марте несколько дронов нарушили воздушное пространство Эстонии. Один из них врезался в дымоход электростанции Auvere, расположенной в двух километрах от российской границы. Через неделю еще один дрон упал в уезде Тарту. С тех пор обломки также находили на северном побережье страны.

Почему украинские дроны залетают в страны Балтии и Скандинавии?

Начиная с января Украина неоднократно атаковала российские нефтяные объекты на побережье Балтийского моря. Вероятно, из-за российских систем радиоэлектронного глушения, несколько дронов сбились с маршрута и оказались на территории стран Балтии и Финляндии.

Украина заявляет, что Россия намеренно направляет дроны в воздушное пространство Балтии. Оккупанты хотят использовать эти инциденты в целях пропаганды. Об этом свидетельствуют данные разведки.

Утром 7 мая беспилотники из России залетели в воздушное пространство Латвии. Два дрона упали на территории страны, один – неподалеку нефтехранилища в Резекне. Повреждены несколько пустых резервуаров. В Латвии предположили, что эти беспилотники были украинскими.

8 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: если подтвердится версия об отклонении украинских дронов с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, Киев извинится перед Ригой. Кроме того, по словам министра, рассматривается возможность направления украинских экспертов в страны Балтии для усиления защиты их воздушного пространства и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Политолог Тарас Загородний объяснил, что Россия действует постепенно, используя так называемую "тактику салями" – маленькие шаги, которые могут постепенно перерасти в широкую эскалацию.

По его словам, Кремль уже неоднократно запускал дроны в сторону других стран и нынешние инциденты в Латвии могут быть частью проверки реакции НАТО.

Россия, по мнению эксперта, пытается понять, как Альянс ответит на подобные провокации. Он также отметил, что такие действия имеют и информационную цель – показать слабость НАТО. Если реакция будет оставаться мягкой, риск более серьезной эскалации в отношении стран Балтии будет расти.