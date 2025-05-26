Надеюсь, что Трамп предпримет радикальные действия, – Дуда о давлении на Россию

Президент Польши выразил надежду, что поскольку Путин не реагирует на призывы США о прекращении огня, Дональд Трамп в конце концов совершит "более радикальные действия" в отношении России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Анджея Дуды радио ZET.

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Дуда о Трампе

По мнению президента Польши, Дональд Трамп своим поведением хочет показать миру, что он никоим образом не спровоцировал эскалации со стороны России. Наоборот – всегда пытался "очень спокойно и не агрессивно" обращаться с кремлевским диктатором и склонить Путина к мирным действиям.

Но, как видно, Владимир Путин не заинтересован в этом, и несмотря на различные попытки, которые осуществляют Трамп и представители американской власти, не реагирует положительно. В связи с этим, надо будет осуществить более радикальные действия, и надеюсь, что президент Трамп в соответствующее время осуществит эти радикальные действия,

– заявил Анджей Дуда.

Польский лидер не исключил, что это могут быть очень серьезные санкции. Дуда отметил, что Трамп имеет большой опыт как в бизнесе, так и в политике. Поэтому в Белом доме и Пентагоне осуществляются шаги по подготовке "альтернативных решений" по России.

В качестве примера Дуда назвал наложение в 2020 году санкций за строительство "Северного потока-2" не на саму Россию, а на западные компании, задействованные в его строительстве. Это привело к немедленной заморозке проекта.