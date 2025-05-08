Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды во время пресс-конференции, которые цитирует PAP.

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Почему Дуда считает, что США единственные смогут остановить Россию

На вопрос журналистов о мире в Украине и роли, которую должна играть Европа в этом вопросе, Дуда ответил, что политическим субъектом, который сейчас вовлечен в мирный процесс, является президент США Дональд Трамп.

По состоянию на сегодня, если кто-то способен заставить Россию и Владимира Путина прекратить войну в Украине, то это исключительно сила (США – 24 Канал), которая может взять Россию за горло,

– сказал польский глава во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Как отметил Дуда, предыдущие усилия европейских лидеров по достижению мира, включая встречи с Путиным, не дали ощутимых результатов.

Каково мнение президента Болгарии по этому вопросу

Румен Радев, отвечая на тот же вопрос, сказал, что европейские лидеры должны быть последовательными в своих действиях, направленных на прекращение боевых действий в Украине.

По мнению болгарского лидера, мирная инициатива Трампа "разошлась" с вызовами и задачами, которые европейские лидеры хотели реализовать.

Президент Болгарии также оценил, что в этой ситуации Европа должна выработать собственное видение мира, ведь нынешние действия европейских политиков "преимущественно сосредоточены на том, как продолжать войну, а не на том, как ее завершить".