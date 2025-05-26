Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Анджея Дуди радіо ZET.

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Дуда про Трампа

На думку президента Польщі, Дональд Трамп своєю поведінкою хоче показати світові, що він жодним чином не спровокував ескалації з боку Росією. Навпаки – завжди намагався "дуже спокійно й не агресивно" поводитися з кремлівським диктатором і схилити Путіна до мирних дій.

Але, як видно, Владімір Путін не зацікавлений у цьому, і попри різні спроби, які здійснюють Трамп і представники американської влади, не реагує позитивно. У зв'язку з цим, треба буде здійснити більш радикальні дії, і сподіваюся, що президент Трамп у відповідний час здійснить ці радикальні дії,

– заявив Анджей Дуда.

Польський лідер не виключив, що це можуть бути дуже серйозні санкції. Дуда зазначив, що Трамп має великий досвід як у бізнесі, так і в політиці. Тож у Білому домі й Пентагоні здійснюються кроки щодо підготовки "альтернативних рішень" щодо Росії.

Як приклад Дуда назвав накладення у 2020 році санкцій за будівництво "Північного потоку-2" не на саму Росію, а на західні компанії, залучені в його будівництві. Це призвело до негайного замороження проєкту.