В так называемых "файлах Эпштейна", включая его переписку, часто упоминаются Россия и президент России Владимир Путин. Осужденный за сексуальные преступления американский миллиардер Джеффри Эпштейн якобы сотрудничал с российской разведкой, знакомя известных лиц с девушками и таким образом создавая на них компромат.

Об этом говорится в расследовании Daily Mail со ссылкой на источники в разведке и силах безопасности.

Что известно о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами?

Журналисты подсчитали, что обнародованные на сайте Министерства юстиции США документы содержат 1056 упоминаний Путина и 9629 упоминаний Москвы.

Американские эксперты по разведке считают, что Эпштейн оказался в мире шпионажа из-за деловых связей с Робертом Максвеллом – отцом Гислейн Максвелл, которая помогала ему в преступлениях и сейчас отбывает 20-летнее заключение.

По данным источников Daily Mail в разведке, Эпштейн якобы руководил "крупнейшей в мире операцией по сексуальной компрометации (honeytrap)" от имени КГБ, вербуя женщин для сети известных людей. Американские силовики также указывают на его давние связи с российской организованной преступностью, которая могла шантажировать миллиардера, что объясняет, как он привозил девушек из России.

В переписке Эпштейна, в частности, упоминается его встреча с Путиным в 2011 году. Планировалась еще одна встреча в 2014 году, однако ее отменили после сбития пассажирского самолета Malaysia Airlines российскими войсками над Украиной, в результате чего погибли 298 человек.

Другие документы свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, якобы может предоставить Кремлю ценную информацию о тогдашнем президенте США Дональде Трампе накануне саммита в Хельсинки в 2018 году.

Кто еще упоминается в "файлах Эпштейна"?