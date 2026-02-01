Об этом говорится в расследовании Daily Mail со ссылкой на источники в разведке и силах безопасности.
Смотрите также Должен предстать перед Конгрессом: Стармер отреагировал на появление принца Эндрю на фото по делу Эпштейна
Что известно о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами?
Журналисты подсчитали, что обнародованные на сайте Министерства юстиции США документы содержат 1056 упоминаний Путина и 9629 упоминаний Москвы.
Американские эксперты по разведке считают, что Эпштейн оказался в мире шпионажа из-за деловых связей с Робертом Максвеллом – отцом Гислейн Максвелл, которая помогала ему в преступлениях и сейчас отбывает 20-летнее заключение.
По данным источников Daily Mail в разведке, Эпштейн якобы руководил "крупнейшей в мире операцией по сексуальной компрометации (honeytrap)" от имени КГБ, вербуя женщин для сети известных людей. Американские силовики также указывают на его давние связи с российской организованной преступностью, которая могла шантажировать миллиардера, что объясняет, как он привозил девушек из России.
В переписке Эпштейна, в частности, упоминается его встреча с Путиным в 2011 году. Планировалась еще одна встреча в 2014 году, однако ее отменили после сбития пассажирского самолета Malaysia Airlines российскими войсками над Украиной, в результате чего погибли 298 человек.
Другие документы свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, якобы может предоставить Кремлю ценную информацию о тогдашнем президенте США Дональде Трампе накануне саммита в Хельсинки в 2018 году.
Кто еще упоминается в "файлах Эпштейна"?
В материалах дела Джеффри Эпштейна упоминается, что он познакомил Дональда Трампа с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго в 1990-х годах. Истица утверждает, что Эпштейн издевался над ней, но обвинения против Трампа она не выдвигает, а сам Трамп отрицает любые правонарушения.
Министерство юстиции США начало обнародование большого массива документов, связанных с Джеффри Эпштейном, содержащих свидетельства, соглашения об иммунитете и другие внутренние материалы. Новые материалы содержат фото картины с Биллом Клинтоном в женском платье и Майклом Джексоном, а также документы, которые могут раскрыть связи Эпштейна с влиятельными лицами.