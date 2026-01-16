Вэнс не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за скандала: в Spiegel назвали причину

Вице-президент США не посетит нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности. Из-за его прошлого провокационного выступления, его заменит государственный секретарь США Марко Рубио.

Из-за скандальных заявлений, Джей Ди Вэнс не попадет на Мюнхенскую конференцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

Почему Вэнс не посетит Мюнхенскую конференцию?

В Германии предполагали, что Вэнс приедет в Мюнхен в феврале. В последние годы США представляли именно их вице-президенты, которые выступали с основным докладом по международной политике безопасности США.

Во время своего прошлогоднего доклада, Вэнс заявил, что угроза в отношении Европы, которая беспокоит его больше всего – это угроза "изнутри". Именно это больше всего возмутило ведущих политиков. Вместо того, чтобы обсудить реальную угрозу от России, он предупредил европейских союзников, что свобода слова находится под риском в их странах.

Почему Вэнс не приедет в Мюнхен, не совсем понятно. Хотя вице-президент США будет в Европе незадолго до конференции. Однако, возможно, ему придется вернуться в США после этого, поскольку президент Дональд Трамп планирует поездку за границу

– заявили в Der Spiegel.

Во время прошлого выступления Венса, тогдашний лидер оппозиции Фридрих Мерц и его партнеры постоянно теряли самоконтроль. Позже, уже нынешний канцлер Германии отверг обвинения Вэнса и осудил попытку вмешательства США во внутреннюю политику Германии.

Что известно о заявлениях Джей Ди Вэнса относительно Украины?