ФБР провело обыски в доме бывшего советника американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Это было в рамках расследования относительно обращения с секретной информацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что известно об обысках у Болтона?

По данным издания, работники ФБР обыскали дом Джона Болтона в штате Мэриленд. Согласно обнародованной информации, сейчас его пресс-секретарь отказалась прокомментировать эту ситуацию в комментарии журналистам.

WSJ пишет, что во время своего 18-месячного пребывания в должности советника во время первого президентского срока Дональда Трампа он конфликтовал с ним относительно политики Вашингтона в отношении Северной Кореи и Ирана.

Министерство юстиции тогда подало иск против Болтона и начало производство относительно того, законно ли раскрытие секретной информации в его мемуарах, в которых он дал резкую оценку президентству Дональда Трампа.

Это произошло незадолго до выхода книги в 2020 году. Ведомство обосновывало свой иск тем, что хотя первичный рецензент признал, что там нет секретной информации, другие определили, что он все же содержит такие данные.

Интересно. В опубликованной книге экс-советника президента США Болтона автор много внимания уделяет вопросу Украины и отношению к ней со стороны Трампа. Также он рассказывал в ней о том, что Трампа пытались убедить предоставить Украине помощь, в которой нуждались для защиты от российских сил.

После того как президентом США стал Джо Байден, продолжать расследование против Болтона отказались. Но уже после второй победы Трампа на выборах, Болтона лишили права на государственную охрану.

