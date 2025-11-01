Поехал в Брюссель, чтобы донести "недвусмысленное послание": глава ЦРУ тайно встретился с европейцами

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф встретился с высокопоставленными чиновниками МИД и разведки Евросоюза. Встреча состоялась на фоне опасений Европы по поводу нестабильной внешней политики администрации Дональда Трампа.

Встреча главы ЦРУ с европейскими чиновниками имела целью развеять страхи по поводу обмена разведданными Соединенными Штатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Рэтклифф встретился с европейцами?

По данным издания, Джон Рэтклифф поехал в Брюссель, чтобы донести до европейцев недвусмысленное послание о том, что ЕС, по-прежнему, может доверять Соединенным Штатам.

По словам трех человек, осведомленных о встрече, глава ЦРУ встретился с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, высокопоставленными должностными лицами Центра разведки и анализа ситуации ЕС (INTCEN) и Управления разведки военного штаба ЕС (EUMS).

Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что цель заключалась в том, чтобы "успокоить нервы" и подтвердить приверженность Вашингтона к обмену разведданными, поскольку некоторые европейские страны начинают беспокоиться относительно направления внешней политики США при президенте Дональде Трампе.

Отмечается, что нестабильная политика администрации Трампа в отношении Украины, например, резкое прекращение обмена разведданными с Киевом в марте прошлого года, а также ее стремление политизировать разведку путем назначения сторонников Трампа подорвали уверенность европейцев в надежности Вашингтона.

Отношения ЕС и США: коротко о главном