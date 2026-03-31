Запустили крысу, – аналитик о дерзком сливе Кремлю секретных данных ЕС
- В западных медиа появились сообщения об утечке чувствительной информации из Брюсселя в Москву.
- Валерий Клочок предположил, что эта утечка данных через окружение Виктора Орбана является опасной для ЕС.
В западных медиа появились сообщения, что из закрытых кабинетов в Брюсселе годами могла утекать чувствительная информация в Москву. Этот скандал вновь обострил вопрос, почему Евросоюз до сих пор не дал жесткого ответа на действия венгерских властей.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала предположил, что история со сливом данных через окружение Виктора Орбана значительно опаснее, чем кажется. По его мнению, ЕС или сознательно оставил в своей системе канал контакта с Кремлем, или не до конца осознал последствия такой игры.
Почему ЕС не наказывает Венгрию?
Проблема выглядит значительно шире, чем просто очередной скандал вокруг Венгрии. Речь идет уже не только о поведении Будапешта, а о том, почему в самом Брюсселе годами не переходят к решениям, которые реально остановили бы эту игру. Именно эта вялая реакция и сделала возможным нынешнюю утечку.
Напомним! Журналисты VSquare обнародовали стенограммы разговоров Петера Сийярто с Сергеем Лавровым и другими российскими чиновниками. Из этих записей следует, что Венгрия могла передавать Москве закрытую информацию о санкционных дискуссиях в ЕС и соглашалась помочь с исключением сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой из европейского санкционного списка. Через семь месяцев ее действительно убрали из перечня.
С 2018 года в Евросоюзе действуют механизмы проверки того, насколько Венгрия придерживается правил и директив блока. За это время Брюссель так и не перешел к решениям, которые реально изменили бы поведение Будапешта. Поэтому нынешние сообщения о возможном сливе информации в Кремль через Петера Сийярто выглядят уже не как отдельный скандал, а как следствие длительной снисходительности.
Их надо выгнать, их просто-напросто надо убрать из Европейского Союза, потому что они вредят,
– подчеркнул Клочок.
После таких сигналов в Брюсселе уже не могут делать вид, что не понимают, с кем имеют дело. Если там знают о тесных контактах венгерской власти с Москвой, видят попытки лоббировать снятие санкций с отдельных россиян, но годами не перекрывают этот канал, значит или сознательно оставляют его для контактов с Кремлем, или не осознают всех последствий. И такое бездействие уже становится проблемой не только для Украины, но и для самого Евросоюза.
Вы запустили к себе крысу, вы знаете, что он крыса. Значит, или она вам нужна в Европейском Союзе для контактов с Кремлем, или вы просто не понимаете всех последствий,
– сказал аналитик.
Самое опасное в этой истории не только то, что Сийярто мог договариваться с Москвой об ослаблении санкций. Значительно хуже, что Европа до сих пор не сделала из этого жестких выводов, хотя проблема длится уже годами.
Как Орбан сблизился с Кремлем?
Орбан не всегда был союзником Путина. Когда-то он публично выступал против Кремля, но впоследствии в Венгрии закрепились российские олигархи с большими деньгами, и политическая линия Будапешта начала меняться. С тех пор дружба с Москвой стала для венгерских властей не случайностью, а частью модели удержания влияния.
Он же был ярким противником Путина. Но потом появились российские олигархи в Венгрии, пустившие корни, которые туда зашли с большими деньгами. И у Орбана все сложилось совсем по-другому. И любовь, и дружба с Россией возникла,
– подчеркнул Клочок.
В Брюсселе не могли не видеть, как меняется курс Венгрии. Поэтому самая большая проблема уже не только в самих контактах Будапешта с Москвой, а в том, что Евросоюз годами наблюдает за этим и не отвечает решениями, которые реально остановили бы такую игру. Именно эта вялая реакция и открывает простор для новых сливов, торгов вокруг санкций и политического шантажа внутри самого ЕС.
В Европе этого не знали? Знали. И именно отсутствие должной реакции на то, что делается, это, как по мне, самая большая угроза,
– сказал аналитик.
История с Сийярто для Европы опасна не только содержанием самих переговоров с Кремлем. Она еще раз показывает, что старая снисходительность к Орбану уже превратилась в проблему для самого Евросоюза.
Что известно о скандале вокруг Венгрии в ЕС?
- После публикации о возможных "живых отчетах" Петера Сийярто для Москвы премьер Польши Дональд Туск заявил, что такая информация его не удивила. По его словам, в Варшаве давно подозревали подобное поведение Будапешта, поэтому на заседаниях ЕС он высказывался лишь настолько, насколько это было необходимо. На этом фоне Туск также напомнил о пророссийской позиции венгерской власти и ее блокировании решений по поддержке Украины.
- В Politico пишут, что из-за недоверия к Будапешту в Евросоюзе уже ограничивают передачу части конфиденциальной информации Венгрии. Часть важных переговоров все чаще проходит в узких форматах без участия всех 27 государств. Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что еще раньше получал предупреждения о возможных утечках, поэтому во время встреч с участием венгерской стороны дипломаты сознательно уменьшали объем чувствительной информации.
- В Брюсселе уже официально ждут объяснений от правительства Виктора Орбана. В Еврокомиссии отметили, что доверие между государствами-членами является основой работы ЕС, а потому информация о возможной передаче закрытых данных России вызывает серьезное беспокойство. В Венгрии эти обвинения отвергают, но скандал уже усилил недоверие к Будапешту и разговоры о возможном ограничении его доступа к части чувствительной информации.