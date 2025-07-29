Европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас заявил, что военная инфраструктура ЕС непригодна для быстрого реагирования на потенциальное вторжение России. По его словам, танки могут застрять в туннелях и обрушить мосты, а переброска войск сейчас занимает недели, а иногда даже месяцы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В каком состоянии военная инфраструктура ЕС?

Цицикостас предупредил, что в случае вторжения России через восточную границу ЕС – танки застрянут в тоннелях, вызовут обрушение мостов и увязнут в пограничных процедурах. Чтобы предотвратить такой сценарий, Евросоюз планирует вложить 17 миллиардов евро в модернизацию инфраструктуры.

У нас есть старые мосты, которые нужно обновить. Есть узкие мосты, которые следует расширить. И есть мосты, которые вообще нужно построить с нуля,

– пояснил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что без свободного передвижения армии защитить территорию будет невозможно.

"Реальность такова, что для перемещения военной техники и войск из западной части Европы в восточную сегодня нужны недели, а иногда и месяцы", – отметил Цицикостас.

Это связано с тем, что большинство инфраструктуры в ЕС не было рассчитано на транспортировку армий. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, тогда как танк – до 70 тонн.

Цицикостас рассказал, что ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит переброску войск "в пределах нескольких часов, максимум нескольких дней" в случае нападения. В планах – модернизация 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров.

Проекты, которые определялись в сотрудничестве с НАТО и военным командованием Альянса, из соображений безопасности держатся в тайне. Также Брюссель хочет уменьшить бюрократию, чтобы "танки не застревали в бумагах" при пересечении границ.

Еврокомиссар представит эту стратегию позже в этом году. Ее рассматривают как часть более широкой волны военной подготовки на фоне предупреждений о возможном более масштабном противостоянии с Москвой и ожидаемом сокращении американского военного присутствия в Европе.

Как отметил Цицикостас, план военной мобильности дополнит соглашение стран НАТО о повышении целевого показателя оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены на безопасность и оборонную инфраструктуру.

"Мы больше не можем позволить себе быть неготовыми или зависимыми", – резюмировал еврокомиссар.

Напомним, источники Politico сообщили, что американцы могут вывести часть войск из Европы. Это вызывает значительное беспокойство в Германии.