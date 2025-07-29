Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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В якому стані військова інфраструктура ЄС?

Ціцікостас попередив, що в разі вторгнення Росії через східний кордон ЄС – танки застрягнуть у тунелях, спричинять обвалення мостів і загрузнуть у прикордонних процедурах. Щоб запобігти такому сценарію, Євросоюз планує вкласти 17 мільярдів євро в модернізацію інфраструктури.

У нас є старі мости, які потрібно оновити. Є вузькі мости, які слід розширити. І є мости, які взагалі потрібно збудувати з нуля,

– пояснив він.

Єврокомісар наголосив, що без вільного пересування армії захистити територію буде неможливо.

"Реальність така, що для переміщення військової техніки та військ із західної частини Європи у східну сьогодні потрібні тижні, а іноді й місяці", – зазначив Ціцікостас.

Це пов’язано з тим, що більшість інфраструктури в ЄС не була розрахована на транспортування армій. Наприклад, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, тоді як танк – до 70 тонн.

Ціцікостас розповів, що ЄС розробляє стратегію, яка дозволить перекидання військ "в межах кількох годин, максимум кількох днів" у разі нападу. У планах – модернізація 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів.

Проєкти, які визначалися у співпраці з НАТО та військовим командуванням Альянсу, з міркувань безпеки тримаються в таємниці. Також Брюссель хоче зменшити бюрократію, щоб "танки не застрягали в паперах" під час перетину кордонів.

Єврокомісар представить цю стратегію пізніше цього року. Її розглядають як частину ширшої хвилі воєнної підготовки на тлі попереджень про можливе масштабніше протистояння з Москвою та очікуване скорочення американської військової присутності в Європі.

Як зазначив Ціцікостас, план військової мобільності доповнить угоду країн НАТО про підвищення цільового показника оборонних витрат до 5% ВВП, з яких 1,5% мають бути спрямовані на безпекову та оборонну інфраструктуру.

"Ми більше не можемо дозволити собі бути неготовими або залежними", – резюмував єврокомісар.

Нагадаємо, джерела Politico повідомили, що американці можуть вивести частину військ з Європи. Це викликає значне занепокоєння у Німеччині.