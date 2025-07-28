Про це пише Politico з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

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Що відомо про скорочення військ США?

Німеччина стурбована планами США змінити розміщення своїх військ. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус відвідав Вашингтон, щоб отримати актуальну інформацію щодо майбутніх змін і підкреслити важливість американської присутності для європейської безпеки.

США наразі проводять Глобальний огляд силової структури (Global Force Posture Review). Його метою є адаптація військової присутності відповідно до змін у пріоритетах, зокрема зростання напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні та необхідності скорочення зовнішніх витрат. Остаточний звіт очікується до вересня 2025 року.

У Німеччині зараз розміщено близько 35 тисяч американських військових у 35 муніципалітетах. Серед них також стратегічно важливі об'єкти, такі як авіабаза Рамштайн та полігон у Графенвері.

За словами старшої наукової співробітниці з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, ймовірно, США можуть вивести до 20 тисяч військових, перекинутих до Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Незалежно від того, скільки військ буде виведено, якщо взагалі буде виведено, вкрай важливо, щоб це сталося впорядковано, скоординовано, а не як несподіванка для європейських союзників,

– сказала Матле.

Один з чиновників НАТО у коментарі виданню припустив, що загальне скорочення може сягнути 30%.

Як передає видання, Берлін прагне впливати на ці процеси. Тому, дипломатичними каналами Німеччина наголошує на своїх інвестиціях у оборону та готовності залишатися ключовим партнером США. Поки що переговори з американською стороною залишаються незрозумілими.

Раніше повідомлялось, що європейські члени НАТО неофіційно готуються до ймовірного зменшення військової присутності США в Європі. Тоді вже передбачали, що Трамп може перенаправити частину сил до Азії або на Близький Схід.