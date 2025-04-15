В ЕС чиновникам, которые едут в США, выдают одноразовые телефоны и ноутбуки: FT раскрыло причину

Европейская комиссия принимает меры безопасности для своих представителей, которые работают в США. В частности им выдают одноразовые телефоны и простые ноутбуки.

Такие действия традиционно применялись только во время поездок в Китай и Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Европа опасается шпионажа США

Четыре источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что новые инструкции получили члены Еврокомиссии и чиновники, которые на следующей неделе отправляются в Вашингтон на весенние встречи МВФ и Всемирного банка. По их словам, требования аналогичны тем, которые действуют для поездок в Украину и Китай, где использование обычной техники запрещено из-за угрозы российского или китайского слежения.

Они обеспокоены тем, что США могут проникнуть в системы комиссии,

– прокомментировал один из чиновников.

Такой шаг демонстрирует, как ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе. Еврокомиссия подтвердила обновление инструкций по безопасности, но отказалась раскрывать их содержание, добавив, что дипломатическая служба ЕС участвует в таких процедурах.

Указания для чиновников, которые отправляются в США, предусматривают выключение устройств на границе и использование специальных чехлов для защиты техники от шпионажа, если ее придется оставить без присмотра.

Существует дополнительный риск, связанный с США, где пограничники имеют право изымать телефоны и компьютеры посетителей и проверять их содержимое.

Брюссель и Вашингтон ведут деликатные переговоры по ряду вопросов, где каждая из сторон могла бы собрать информацию о другой. С 21 по 26 апреля трое комиссаров отправляются в Вашингтон на заседание МВФ и Всемирного банка.