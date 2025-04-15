Такі дії традиційно застосовувалися лише під час поїздок до Китаю та України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Європа побоюється шпигунства США

Чотири джерела, обізнані з ситуацією, повідомили, що нові інструкції отримали члени Єврокомісії та високопосадовці, які наступного тижня вирушають до Вашингтона на весняні зустрічі МВФ і Світового банку. За їхніми словами, вимоги аналогічні тим, які діють для поїздок до України та Китаю, де використання звичайної техніки заборонене через загрозу російського або китайського стеження.

Вони стурбовані тим, що США можуть проникнути в системи комісії,

– прокоментував один з посадовців.

Такий крок демонструє, як погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні. Єврокомісія підтвердила оновлення інструкцій з безпеки, але відмовилася розкривати їхній зміст, додавши, що дипломатична служба ЄС бере участь у таких процедурах.

Вказівки для посадовців, які вирушають до США, передбачають вимикання пристроїв на кордоні та використання спеціальних чохлів для захисту техніки від шпигунства, якщо її доведеться залишити без нагляду.

Існує додатковий ризик, пов'язаний із США, де прикордонники мають право вилучати телефони та комп'ютери відвідувачів і перевіряти їхній вміст.

Брюссель і Вашингтон ведуть делікатні переговори з низки питань, де кожна зі сторін могла б зібрати інформацію про іншу. З 21 по 26 квітня троє комісарів вирушають до Вашингтона на засідання МВФ і Світового банку.