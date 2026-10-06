Еврокомиссия предложила отдельную "дорожную карту" для вступления Украины в ЕС

Европейская комиссия обнародовала стратегию подготовки Евросоюза к предстоящему расширению и предложила Украине отдельную "дорожную карту" процесса вступления. Документ предусматривает расширение голосования квалифицированным большинством для отмены вето отдельных стран на промежуточных этапах переговоров.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на обнародованное коммюнике Еврокомиссии, расширение Евросоюза стало безусловным приоритетом в сфере безопасности в связи с военной агрессией России против Украины.

Что известно о расширении возможностей для вступления Украины в ЕС?

Стратегический документ отводит Украине особое место, учитывая ее ключевой потенциал в сферах обороны и продовольственной безопасности.

Более широкий Союз увеличивает наш политический и экономический вес в мире жесткой геополитической конкуренции,

– отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Особый подход к интеграции украинской обороны и агросектора

В Брюсселе подчеркивают, что концепция постепенной интеграции предусматривает не только проведение реформ, но и стратегическую синхронизацию с европейской политикой. В то же время чиновники Еврокомиссии подчеркивают, что ЕС не отступает от принципа оценки прогресса по собственным заслугам каждой страны-кандидата.

Для Украины планируется разработать целевые соглашения в рамках переговорного кластера по сельскому хозяйству.

В связи с высокой производительностью украинского аграрного сектора ЕС рассматривает возможность введения временных ограничений на финансовую поддержку и доступ к рынку для чувствительных продуктов, одновременно помогая восстанавливать экспорт в третьи страны.

В оборонной сфере Евросоюз предлагает привлекать Украину к совместным проектам еще до официального вступления в ЕС. В частности, речь идет об использовании ассоциации с Европейским оборонным фондом и участии в программах SAFE и EDIP для укрепления оборонно-промышленной базы.

Индивидуальные дорожные карты и отмена права вето

Еврокомиссия предложит ориентировочные дорожные карты для наиболее продвинутых кандидатов, среди которых Черногория, Албания, Молдова и Украина. При этом документ для Украины будет отличаться от других из-за условий защиты от полномасштабной российской агрессии.

Параллельно Брюссель инициирует расширение голосования квалифицированным большинством вместо единогласия для промежуточных решений в ходе переговоров, таких как открытие переговорных кластеров или введение санкций.

Это должно исключить ситуацию, когда одна страна в одиночку блокирует решение всего блока, хотя окончательное вступление все равно потребует согласия всех членов.

Можно сократить количество сфер, в которых одна страна может в одиночку наложить вето на решения, поддерживаемые всеми остальными,

– отметила Марта Кос.

Для защиты от систематических нарушений европейских ценностей со стороны новых членов предлагается ввести институциональную оговорку сроком до 15 лет после вступления. В случае серьезных нарушений такие страны могут временно лишаться права голоса в Евросоюзе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина и Молдова уже добились успехов в программе постепенной интеграции, присоединившись 1 января 2026 года к единой зоне роуминга Евросоюза.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов 2 октября заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия следующих переговорных кластеров относительно вступления в Европейский Союз и готова на техническом уровне переходить к дальнейшим этапам. По его словам, Киев ожидает открытия второго и третьего кластеров уже в октябре, а остальных направлений переговоров – до конца 2026 года.