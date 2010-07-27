Недавнее решение ликвидировать независимость НАБУ и САП может стоить Киеву части иностранной помощи от ЕС, некогда верного союзника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Издание констатирует, что в стране впервые с 2022 года прошли антиправительственные протесты.

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Как Европа меняет поддержку для Украины?

В издании напоминают, что ЕС может уменьшить транш помощи Украине в рамках Ukraine Facility с 4,5 до 3 миллиардов евро из-за задержек с реформами. Окончательное решение еще не принято, ведь финансирование могут возобновить при условии выполнения критериев.

Отмечается, что для Владимира Зеленского это стало ударом, хотя пока президент не комментировал подобные сокращения поддержки. Известно, что сдерживание помощи для стимулирования реформ было распространенной практикой до 2022 года.

Несмотря на это, недавнее решение показывает готовность Евросоюза делать упреки украинскому правительству и во время войны. Также, как пишут, встал вопрос о том, не угасает ли "ореол вокруг украинского президента" среди западных союзников.

Блеск точно исчезает. В сообществе доноров есть раздражение Зеленским,

– заявил американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстром.

NYT пишет, что НАБУ и САП расследовали деятельность ведущих министров правительства Зеленского. Несмотря на отмену решения о лишении их независимости, это повлекло обвинения в кумовстве и поставило под угрозу поддержку.

ЕС создал механизм Ukraine Facility в прошлом году, пообещав 50 миллиардов евро на 3 года для восстановления и подготовки Украины к вступлению. В июне Украина обратилась за выплатой, хотя не выполнила 3 из 16 критериев, сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Критики в Украине жаловались на постоянное усиление власти правительством Зеленского в условиях военного положения, а против журналистов, активистов и оппозиционных политиков открывали уголовные дела. Его администрация отстранила избранных мэров и губернаторов во многих регионах в пользу военных администраций,

– говорится в статье. Мнения западных союзников относительно соответствующих шагов разбегаются. Некоторые считают, что это необходимо для того, чтобы контролировать страну в военное время. По мнению других, это является лишь "грубым захватом власти в стране". В частности, среди лидеров, которые протестовали против решения Владимира Зеленского ограничить антикоррупционные агентства, был премьер Великобритании Кир Стармер. Он звонил президенту, чтобы обсудить этот вопрос. Напоминают, что НАБУ расследовало деятельность экс-вице-премьера Алексея Чернышева, которого подозревают во взятке за сделку с недвижимостью. Из-за этого возросла напряженность между администрацией и антикоррупционными следователями.

Также ранее независимая комиссия избрала главного детектива по делу Чернышева Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности, однако правительство Зеленского отказалось назначить его на эту должность.

В то же время, как отмечают, Международный валютный фонд требует назначения председателя БЭБ уже до 1 августа, чтобы продолжить выплату помощи в рамках четырехлетней программы на сумму 15,6 миллиарда долларов.