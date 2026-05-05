Одна из партий в Словакии поставила ультиматум Фицо по Украине

В понедельник, 4 мая, Зеленский заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС. Участник партии, которая входит в правящую коалицию, призвал Фицо ни при каких условиях не допустить этого.

Глава Словацкой национальной партии Андрей Данко опубликовал свое заявление в соцсетях.

Что сказал словацкий политик о вступлении Украины в ЕС?

Президент Украины встретился с премьер-министром Словакии на саммите европейского политического сообщества. Зеленский заявил, что они обсуждали вопрос членства Украины в Европейском Союзе. Он сказал, что готов к конструктивному диалогу, и главным является то, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС.

На это заявление отреагировал глава пророссийской SNS (Словацкой национальной партии), которая является коалиционным партнером партии премьер-министра. Данко заявил, что его партия будет требовать от Роберта Фицо, чтобы тот гарантировал, что до следующих словацких выборов он никогда не проголосует за вступление Украины в ЕС. Его партия выразила абсолютное несогласие с переговорами между премьер-министром своей страны и президентом Украины.

SNS заявляет, что не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. SNS убеждена, что премьер-министр Роберт Фицо не имеет мандата говорить от имени Словакии, что Украина будет поддержана во вступлении в Европейский Союз. Украина не может быть членом Европейского Союза.

– написал Данко в собственных соцсетях.

Что еще заявила пророссийская словацкая партия?

Андрей Данко также раскритиковал Фицо, за то, что тот не требовал от Зеленского, компенсировать убытки, нанесенные блокированием нефтепровода "Дружба", который повредила Россия. Политик потребовал от Украины гарантий возврата помощи на 4 миллиарда евро, которые Словакия прислала Украине. Он также напомнил о МиГах и S-300, которые Украина получила от Словакии бесплатно.

Глава SNS считает, что премьер-министр не должен говорить о вступлении Украины в Европейский Союз.

Обратите внимание! Политтехнолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что изменение позиции Фицо по Украине началось сразу после проигрыша партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Он строил свою предвыборную кампанию на антиукраинской истерии, но это вообще не сработало. По словам эксперта, это была одна из причин, почему Фицо внезапно "потеплел" в отношении Украины.

Что известно о последних заявлениях словацкого премьер-министра?

Премьер Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление. Он заявил, что стоимость нефти зависит от того, выспался ли Трамп.

Также Фицо сделал новое заявление об Украине и Зеленском. Политик отметил, что Зеленский продемонстрировал гибкость, и стороны попытаются организовать встречу в Братиславе.

Также Роберт Фицо планировал посетить российский парад 9 мая. Чехия разрешила самолету премьера Словакии пролет в Россию, опровергнув заявления россиян о запрете.