Об этом сообщает Dennik N.

Какое новое заявление об Украине сделал Фицо?

В отличие от своих предыдущих заявлений, сейчас Фицо склоняется к проведению совместных переговоров правительств Словакии и Украины именно в Братиславе, а не в Киеве. По его словам, во время диалога Зеленский продемонстрировал гибкость, поэтому стороны попытаются организовать встречу.

Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким. Поэтому попробуем организовать переговоры в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты,

– отметил он.

Напомним, что во время телефонного разговора с президентом Украины 2 мая Фицо согласился приехать с рабочим визитом в Киев.

Тогда он сказал, что сотрудничество между странами продолжится в формате совместных заседаний правительств и взаимных визитов в столицы обоих государств. Важно заметить, что ранее Фицо избегал визита в Киев, впрочем сейчас заявляет, что не намерен спорить о месте проведения переговоров, мол, заседания могут состояться как в Киеве, так и в Братиславе.

В каких вопросах взгляды Фицо и Зеленского различаются?

Фицо отметил, что у него с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды" относительно войны, нефти и займа.

Если бы я дольше пообщался с президентом Зеленским, мы бы выяснили, что имеем диаметрально противоположные взгляды. Я имею другое мнение о войне, нефти, а также о том, следует ли предоставлять им займы,

– уточнил он.

Важно! Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью для 24 Канала заметил, что после возобновления работы нефтепровода "Дружба" Украина только выиграла. После ремонтных работ на поврежденном участке трубопровода Венгрия и Словакия в дальнейшем получают российскую нефть, тогда как Украина получила разблокирование важнейшего кредита в размере 90 миллиардов евро. Первый транш поступит в Киев уже в мае. Огрызко отметил, что россияне могут снова атаковать нефтепровод, поэтому транзит остановится в очередной раз, однако решение о финансировании ЕС – является необратимым.

В то же время словацкий премьер отметил соседство стран и подчеркнул, что Украина и Словакия должны усиливать сотрудничество, в частности в развитии автомобильного и железнодорожного сообщения, а также в сфере энергетики.

Впрочем, Фицо в очередной раз напомнил, что Словакия и в дальнейшем не будет поддерживать военные кредиты и не будет предоставлять оружие Киеву бесплатно. Премьер отметил, что в случае необходимости вооружение можно будет приобрести.

Лидер Словакии также заявил, что в Украине находятся "десятки тысяч наемников", уточнив, что имеет в виду наемных военных якобы без негативного подтекста. Он высказал мнение, что после завершения войны в случае отсутствия трудоустройства эти люди могут столкнуться с риском криминализации.

Что этому предшествовало?

2 мая Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с Фицо, отметив, что обе страны заинтересованы в налаживании отношений.

Уже 4 мая состоялась личная встреча президента Украины и премьера Словакии на полях ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Именно там политикам удалось пообщаться о сотрудничестве в различных сферах и обсудить проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Зеленский добавил, что вопрос членства Украины в ЕС также обсуждался. Более того – Словакия поддержала евроинтеграцию Украины и добавила, что готова помогать на этом пути.

Несколько ранее Фицо заявлял, что любые мирные договоренности с Россией невозможны без участия и согласия Украины.

Кроме того, словацкий премьер сообщил, что Братислава заинтересована в стабильной и демократической Украине и поддерживает ее евроинтеграционный курс, несмотря на имеющиеся политические разногласия между сторонами.

Фицо демонстрирует изменение риторики в отношении Украины.