Не только сдерживать Путина: какой еще вызов стоит перед Европой

Во Франции 27 марта 2025 года прошел саммит "Коалиции желающих". Там обсуждались важные для Украины вопросы, в частности по урегулированию российско-украинской войны и размещению иностранных сил на нашей территории.

Политический обозреватель в Париже Оксана Мельничук рассказала 24 Каналу, что накануне саммита команды Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона выработали общую позицию, чтобы подготовиться к этому событию. Она также добавила, что идея о размещении европейских сил на территории Украины долгое время пугала Запад.

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"Еще недавно европейцы вообще не допускали мыслей о том, что можно своих людей отправить в Украину и дать более решительный ответ россиянам. Это (дискуссии об отправке военного контингента – 24 Канал) считается большим прорывом", – сказала политический обозреватель.

Что должна сделать Европа

Оксана Мельничук отметила, что не все страны в Европе готовы отправлять в Украину свои вооруженные силы, однако это не столь критично, как могло бы казаться.

Нам нужна коалиция не только для военной поддержки, но и для того, чтобы в Европе был механизм давления на Дональда Трампа,

– подчеркнула она.

После саммита в Париже лидер Франции сказал, что главная задача всех военных сил, которые могут отправить в Украину – это сдерживание. Американцы же могут давить на Россию с экономической стороны, в частности санкциями.

К слову, Эммануэль Макрон заявил, что европейские миротворческие силы, которые могут разместить в Украине после достижения мирного соглашения, будут реагировать в случае нового российского нападения. По его словам, они не будут стоять на передовой, но будут удерживать стратегические города и базы, чтобы предотвратить агрессию. Сейчас военные эксперты рассматривают различные варианты размещения контингента, в частности в центре Украины или ближе к западным границам.