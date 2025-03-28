Політична оглядачка в Парижі Оксана Мельничук розповіла 24 Каналу, що напередодні саміту команди Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона випрацювали спільну позицію, щоб підготуватись до цієї події. Вона також додала, що ідея про розміщення європейських сил на території України довгий час лякала Захід.

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"Ще недавно європейці взагалі не допускали думок про те, що можна своїх людей відправити в Україну та дати більш рішучу відповідь росіянам. Це (дискусії про відправлення військового контингенту – 24 Канал) вважається великим проривом", – сказала політична оглядачка.

Що має зробити Європа

Оксана Мельничук зазначила, що не всі країни у Європі готові відправляти до України свої збройні сили, проте це не настільки критично, як могло б здаватись.

Нам потрібна коаліція не лише для військової підтримки, але й для того, щоб у Європі був механізм тиску на Дональда Трампа,

– підкреслила вона.

Після саміту у Парижі лідер Франції сказав, що головне завдання усіх військових сил, які можуть відправити до України – це стримування. Американці ж можуть тиснути на Росію з економічної сторони, зокрема санкціями.

До слова, Еммануель Макрон заявив, що європейські миротворчі сили, які можуть розмістити в Україні після досягнення мирної угоди, реагуватимуть у разі нового російського нападу. За його словами, вони не стоятимуть на передовій, але утримуватимуть стратегічні міста та бази, щоб запобігти агресії. Наразі військові експерти розглядають різні варіанти розміщення контингенту, зокрема в центрі України або ближче до західних кордонів.