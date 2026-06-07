Внезапная встреча Зеленского со Стармером и Макроном: чего от нее ожидать

Встреча Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне является попыткой наработать совместный план по безопасности на фоне отказа Путина прекратить войну. Для европейских государств это шанс усилить влияние на международной арене.

Политолог Артем Бронжуков объяснил 24 Каналу, что сейчас Украина защищает Европу от более широкой российской угрозы, поэтому требует демонстрации реальных шагов.

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Готова ли Европа представить собственный план противодействия России?

Недавняя закрытая встреча европейских советников в Берлине была посвящена европейскому плану противодействия России на фоне ее массовых обстрелов. Главной темой обсуждения стало привлечение европейских стран к переговорному процессу, формат которого сейчас претерпевает изменения.

Но европейцы пока, кроме таких симптоматических предложений, как включить Меркель или Штайнмайера в процесс, не представили собственного видения или конкретных предложений. Поэтому очень актуально, учитывая такие тектонические изменения в геополитике, что государства ЕС и Великобритания вместе с Украиной должны выработать совместный план,

– подчеркнул Бронжуков.

По словам политолога, россияне пытаются дожать ситуацию, которая для них сейчас складывается наилучшим образом.

"Это очень правильный момент. Надеюсь, что кроме традиционных пресс-конференций, обещаний дойдем до конкретных и понятных решений, которые позволят войну закончить на справедливых и адекватных условиях. Я уверен, что там есть еще много разных типов вооружений, которые бы нам помогли", – сказал Бронжуков.

Сейчас перед Европой стоит выбор: либо стать самостоятельным, влиятельным игроком на международной арене, или столкнуться с серьезными проблемами на фоне усиления позиций Китая, фрагментации мира и уменьшения роли США. Поэтому для усиления собственной субъектности европейцам необходимо усилить поддержку Украины.

Будем надеяться, что эта встреча будет важным шагом на пути представления общего видения Европы, как противостоять российской угрозе. То, что Украина защищает Европу, действительно им выгодно, потому что у них есть время для того, чтобы перевооружиться и не вводить шоковую экономическую терапию. Европа, несмотря на огромное количество обещаний и заявлений, так ничего и не сделала. Очень бы хотелось, чтобы были действия,

– сказал политолог.

Почему усиление Украины является ключевым для безопасности Европы: смотрите в видео

Что известно о российских провокациях в Европе?

В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии французские истребители Rafale перехватили 6 российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом официально сообщил Генштаб Франции.

Для перехвата воздушных целей, оказавшихся в зоне ответственности Североатлантического альянса, 71-й отряд Baltic Air Policing поднял очередную пару самолетов с литовской авиабазы Шяуляй. Во время визуального контакта французские пилоты идентифицировали группу российской авиации, в состав которой входили истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, военно-транспортный самолет Ил-76, а также два самолета-разведчика.