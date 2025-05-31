Не только Россия: какую еще страну Европа считает самой большой угрозой для мира

Во время саммита по безопасности в Сингапуре лидеры Европы заявили о необходимости более тесного сотрудничества с Азией для противодействия вызовам со стороны Китая и России.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон предостерегли об угрозе для мирового порядка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какая опасность для мира

Кая Каллас выступила на форуме Shangri-La, во время мероприятия она предупредила, что Россия и Китай пытаются изменить международную систему безопасности, и это, по ее мнению, "самый большой вызов нашего времени".

Также глава дипломатии ЕС обвинила КНР в поставках России товаров двойного назначения для войны против Украины, в частности, по ее словам, более 80% таких товаров происходят из Китая.

В свою очередь французский лидер предупредил Пекин относительно того, что привлечение КНДР в военную помощь России может иметь глобальные последствия. Он пригрозил Китаю возможными последствиями в таком случае.

Если Китай не хочет, чтобы НАТО было привлечено к делам Юго-Восточной Азии или в Азию, он должен предотвратить привлечение Северной Кореи на европейскую землю,

– заявил Эммануэль Макрон.

Кибератаки, деятельность теневых флотов, акты саботажа и риски для подводной инфраструктуры вызвали обеспокоенность среди европейских и азиатских чиновников. Запад обвиняет Китай в помощи России.

В частности в поставках беспилотников и критических технологий. Более того, по данным агентства, во время мероприятия отметили отсутствие министра обороны Китая, что произошло впервые с 2019 года.

В то же время Эммануэль Макрон призвал к новой модели сотрудничества между Европой и Азией, которая предусматривает отношения, без зависимости от США, но со свободной торговлей и сдерживанием ревизионистских стран.

"Если вы отбросите односторонность, запугивания и агрессию, а вместо этого выберете сотрудничество, общее процветание и общую безопасность, Европейский Союз всегда будет рядом с вами", – резюмировала Кая Каллас.

К слову, в NYT сообщали, что Трамп может готовить масштабную сделку с Россией и Китаем по разделу сфер влияния в мире. Он часто критикует союзников США и ставит под сомнение роль страны в НАТО.