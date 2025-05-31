Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та президент Франції Еммануель Макрон застерегли про загрозу для світового порядку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Яка небезпека для світу

Кая Каллас виступила на форумі Shangri-La, під час заходу вона попередила, що Росія та Китай намагаються змінити міжнародну систему безпеки, і це, на її думку, "найбільший виклик нашого часу".

Також глава дипломатії ЄС звинуватила КНР у постачанні Росії товарів подвійного призначення для війни проти України, зокрема, за її словами, понад 80% таких товарів походять із Китаю.

Своєю чергою французький лідер попередив Пекін стосовно того, що залучення КНДР у військову допомогу Росії може мати глобальні наслідки. Він пригрозив Китаю можливими наслідками у такому разі.

Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до справ Південно-Східної Азії або до Азії, він повинен запобігти залученню Північної Кореї на європейську землю,

– заявив Еммануель Макрон.

Кібератаки, діяльність тіньових флотів, акти саботажу та ризики для підводної інфраструктури спричинили стурбованість серед європейських та азійських чиновників. Захід звинувачує Китай у допомозі Росії.

Зокрема у постачанні безпілотників та критичних технологій. Ба більше, за даними агентства, під час заходу відзначили відсутність міністра оборони Китаю, що сталося вперше з 2019 року.

Водночас Еммануель Макрон закликав до нової моделі співпраці між Європою та Азією, яка передбачає відносини, без залежності від США, але з вільною торгівлею та стримуванням ревізіоністських країн.

"Якщо ви відкинете односторонність, залякування та агресію, а натомість оберете співпрацю, спільне процвітання та спільну безпеку, Європейський Союз завжди буде поруч з вами", – резюмувала Кая Каллас.

До слова, у NYT повідомляли, що Трамп може готувати масштабну угоду з Росією та Китаєм щодо поділу сфер впливу у світі. Він часто критикує союзників США і ставить під сумнів роль країни в НАТО.