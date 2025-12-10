Таких совпадений не бывает: какую коварную игру ведет Китай в отношении РФ и США
- Европа укрепляет экономическое и политическое взаимодействие с Китаем через визиты высокопоставленных чиновников, обсуждая российско-украинскую войну.
- Китай маневрирует, чтобы Россия оставалась в войне и не становилась американо-ориентированной, сдерживая влияние США в глобальной политике.
Европа активно ищет баланс и выстраивает взаимодействие с Китаем через визиты Макрона и министра иностранных дел Германии, обсуждая российско-украинскую войну и стремясь укрепить партнёрство на основе товарооборота.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что Китаю выгодно, чтобы Россия оставалась в войне, была максимально зависимой от него, но не становилась американо-ориентированной.
Смотрите также: Последний шанс для Путина: политолог сказал, какую игру ведет Китай за спиной Кремля
Почему Европа активизирует дипломатию с Китаем?
Европейские лидеры ищут баланс в отношениях на фоне изменений геополитики. ЕС стремится укреплять экономическое и политическое взаимодействие с Пекином.
"Китай не хочет, чтобы в Россию зашли американские инвестиции. Зато Пекину выгодно, чтобы Россия находилась в войне и оставалась на этом уровне", – отметил Мусиенко.
Китай официально не менял своей позиции по поддержке суверенитета Украины, поэтому важно следить за возможными изменениями его настроений. Они могут возникнуть из-за динамики постоянных американо-китайских переговоров, которые ведутся на разных уровнях – от советников до финансовых и экономических ведомств.
США считают Китай ключевым вызовом для безопасности. Поэтому Пекин будет искать баланс и маневрировать, чтобы сдерживать влияние Вашингтона и выгодно позиционировать себя в глобальной политике.
Не случайно американская и китайская делегация в один день приехали в Россию и вели переговоры. Если бы Китай был готов идти на уступки Америке, мы уже услышали бы определенные заявления и увидели шаги, но их нет,
– подчеркнул Мусиенко.
Что еще известно о взаимоотношениях России и Китая?
- Пекин вмешался в переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой, отправив главу МИД Ван И в Россию, что может свидетельствовать о попытке заблокировать потенциальную сделку с США.
- Китай уже напомнил России о важности "стратегического доверия", ведь требование юридического признания оккупированных территорий противоречит принципу нерушимости границ.
- Если Москва откажется от подписания мирного соглашения, Пекин может самостоятельно решить этот вопрос в диалоге с Трампом.