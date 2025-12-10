Таких збігів не буває: яку підступну гру веде Китай щодо РФ і США
- Європа зміцнює економічну та політичну взаємодію з Китаєм через візити високопосадовців, обговорюючи російсько-українську війну.
- Китай маневрує, щоб Росія залишалась у війні та не ставала американо-орієнтованою, стримуючи вплив США у глобальній політиці.
Європа активно шукає балансу та взаємодії з Китаєм через візити Макрона та міністра закордонних справ Німеччини, обговорюючи російсько-українську війну та вибудувати партнерство на основі товарообігу.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Китаю вигідно, щоб Росія залишалася у війні, була максимально залежною від нього, але не ставала американо-орієнтованою.
Чому Європа активізує дипломатію з Китаєм?
Європейські лідери шукають баланс у відносинах на тлі змін геополітики. ЄС прагне зміцнювати економічну й політичну взаємодію з Пекіном.
"Китай не хоче, щоб в Росіюзайшли американські інвестиції. Натомість Пекіну вигідно, щоб Росія перебувала у війні і залишалася на цьому рівні", – зазначив Мусієнко.
Китай офіційно не змінював своєї позиції щодо підтримки суверенітету України, тож важливо стежити за можливими змінами його настроїв. Вони можуть виникнути через динаміку постійних американо-китайських переговорів, які ведуться на різних рівнях – від радників до фінансових та економічних відомств.
США вважають Китай ключовим викликом для безпеки. Тому Пекін шукатиме баланс і маневруватиме, щоб стримувати вплив Вашингтона та вигідно позиціювати себе у глобальній політиці.
Не випадково американська і китайська делегація в один день приїхали до Росії й вели переговори. Якби Китай був готовий йти на поступки Америці, ми вже почули б певні заяви та побачили кроки, але їх немає,
– підкреслив Мусієнко.
Що ще відомо про взаємини Росії та Китаю?
- Пекін втрутився в переговорний процес між Вашингтоном і Москвою, відправивши главу МЗС Ван Ї до Росії, що може свідчити про спробу заблокувати потенційну угоду зі США.
- Китай уже нагадав Росії про важливість "стратегічної довіри", адже вимога юридичного визнання окупованих територій суперечить принципу непорушності кордонів.
- Якщо Москва відмовиться від підписання мирної угоди, Пекін може самостійно розв'язати це питання у діалозі з Трампом.