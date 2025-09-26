Европа и дальше продолжает покупать российскую нефть. Однако уже вроде бы есть выстроенный план, что к 2027 году это должно прекратиться. Такая стратегия может указывать только на одно.

Политолог Николай Давидюк рассказал в эфире 24 Канала, что европейцы с начала полномасштабного вторжения финансируют Россию, покупая у нее энергоносители. Это вредит не только Украине, но и им самим, ведь пока Европа покупает российские нефть и газ, до тех пор будет продолжаться война.

"Если смотреть на все эти стратегии и перевооружение (европейцев – 24 Канал), то это кажется, что они хотят, чтобы мы еще повоевали 2027 – 2028 год", – сказал он.

Готовятся ли в Европе к войне?

Николай Давидюк считает, что Европа перевооружается пока идет война на территории Украины. Это стратегия некоторых европейских лидеров.

Немцы с 2026 года будут начинать призыв. Не обязательный, но призыв. Интересно, что они понимают, что будет война. Немцы одни из немногих в Европе, кто серьезно к этому относится,

– высказался он.

Кроме этого, Дональд Трамп недавно говорил, что Европа должна отказаться от российских энергоносителей. Мол, победить Россию не удастся, если там будут продолжать ее финансировать, ведь деньги, которые европейцы платят России со временем будут воевать против них самих.

Политолог предположил, что действительно война в Украине может прекратиться в течение 2027 – 2028 годов, но "ключи от завершения войны" не у Европы.

На это реально могут повлиять Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия или Украина, однако важно, чтобы европейцы прекратили покупать у России газ и нефть, ведь это значительно усиливает ее финансовые возможности для дальнейшей агрессии.

Почему Европа до сих пор покупает российские энергоносители?