Россия дерзко наращивает военную агрессию против стран НАТО. В то же время европейские лидеры заявляют о решительных действиях в случае новых провокаций Кремля.

В последнее время ряд государств сообщали о вторжении российской авиации в воздушное пространство. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал Bloomberg.

Как на Западе будут реагировать на российские провокации?

Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово решительно реагировать на дальнейшие нарушения воздушного пространства.

Заметьте! По данным Bloomberg, в Европе выразили готовность сбивать российские самолеты в случае новых случаев нарушения воздушного пространства.

Представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность из-за недавнего инцидента, когда три российских истребителя МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.

Так, дипломаты убеждены, что это была преднамеренная провокация российского командования.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддерживает "все необходимые меры" для прекращения подобных нарушений со стороны Кремля.

К слову, в Дании, где 25 сентября дроны нарушили воздушное движение над аэропортом Ольборг, рассматривают обращение к 4-й статье Североатлантического договора (консультации из-за угрозы).

Датский министр юстиции Петер Гуммельгаард назвал инциденты "гибридными атаками", направленными на запугивание и раскол.

Литовский президент Гитанас Науседа отметил, что Россия тестирует готовность НАТО, и призвал к быстрой реакции и солидарности.

В то же время представители Великобритании и Франции воздержались от комментариев, а президент Эмманюэль Макрон избежал конкретики относительно реакции НАТО.

В свою очередь лидер Италии Джорджия Мелони призвала к осторожности, чтобы избежать "ловушки эскалации", тогда как премьер Нидерландов Дик Схооф поддерживает сбивание самолетов в случае нарушений.

Зато в Кремле цинично отрицают все обвинения, утверждая, что их полеты соответствуют международным нормам. Российские дипломаты утверждают, что нарушения были ответом на украинские атаки в Крыму, которые, по утверждению Кремля, невозможны без поддержки НАТО.

К тому же вторжение беспилотников в небо Польши россияне цинично назвали "ошибкой".

Как Россия тестирует терпение НАТО?