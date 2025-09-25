Росія зухвало нарощує військову агресію проти країн НАТО. Водночас європейські лідери заявляють про рішучі дії в разі нових провокацій Кремля.

Останнім часом низка держав повідомляла про вторгнення російської авіації у повітряний простір. Про таке повідомляє 24 Канал, посилаючись на матеріал Bloomberg.

Як на Заході реагуватимуть на російські провокації?

Європейські дипломати цього тижня попередили Кремль, що НАТО готове рішуче реагувати на подальші порушення повітряного простору.

Зауважте! За даними Bloomberg, у Європі висловили готовність збивати російські літаки в разі нових випадків порушення повітряного простору.

Представники Великої Британії, Франції та Німеччини висловили занепокоєння через нещодавній інцидент, коли три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня порушили повітряний простір Естонії.

Так, дипломати переконані, що це була навмисна провокація російського командування.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримує "усі необхідні заходи" для припинення подібних порушень з боку Кремля.

До слова, у Данії, де 25 вересня дрони порушили повітряний рух над аеропортом Ольборг, розглядають звернення до 4-ї статті Північноатлантичного договору (консультації через загрозу).

Данський міністр юстиції Петер Гуммельгаард назвав інциденти "гібридними атаками", спрямованими на залякування та розкол.

Литовський президент Гітанас Науседа наголосив, що Росія тестує готовність НАТО, і закликав до швидкої реакції та солідарності.

Водночас представники Великої Британії та Франції утрималися від коментарів, а президент Емманюель Макрон уникнув конкретики щодо реакції НАТО.

Своєю чергою лідерка Італії Джорджія Мелоні закликала до обережності, щоб уникнути "пастки ескалації", тоді як прем'єр Нідерландів Дік Схооф підтримує збиття літаків у разі порушень.

Натомість у Кремлі цинічно заперечують усі звинувачення, стверджуючи, що їхні польоти відповідають міжнародним нормам. Російські дипломати стверджують, що порушення були відповіддю на українські атаки в Криму, які, за твердженням Кремля, неможливі без підтримки НАТО.

До того ж вторгнення безпілотників в небо Польщі росіяни цинічно назвали "помилкою".

Як Росія тестує терпіння НАТО?