Геополитика Европа Мерц признал, что Европа не способна достаточно давить на Путина для окончания войны
5 сентября, 19:45
Мерц признал, что Европа не способна достаточно давить на Путина для окончания войны

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе не хватает влияния для давления на Россию.
  • Европа сейчас зависит от США, тогда как Китай, Индия и Бразилия заключают соглашения с Россией.

Европейским странам не хватает влияния для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну, которую он начал против Украины. Сейчас Европа в значительной степени зависит от США.

Соответствующее заявление в пятницу, 5 сентября, сделал канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.

Какое заявление сделал Мерц?

Немецкий канцлер в интервью партийному YouTube-каналу CDU.TV признал, что сейчас европейцы "не играют в мире ту роль, которую на самом деле хотят играть и которую должны играть, чтобы обеспечить надлежащую защиту своих интересов".

По мнению Фридриха Мерца, сейчас Европа зависит от американской помощи. В то же время такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, по его словам, продолжают заключать новые партнерские соглашения с российской стороной.

Несмотря на все вышеупомянутые факторы, канцлер Германии выразил положительное отношение к тому, что в это время Европа начинает возвращаться к ощущению единства.

Другие последние заявления Мерца о войне

  • Недавно он прокомментировал потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией. По его мнению, Женева была бы подходящим местом для соглашения о перемирии. Он добавил, что гарантии безопасности будут играть роль.

  • Говоря о гарантиях безопасности, Мерц поддерживает соответствующую идею. Впрочем, по его словам в Германии пока не готовы предоставить миротворцев на территорию Украины после прекращения огня, и считают этот вопрос неактуальным.

  • Отдельно канцлер заявлял, что российский президент не имеет никаких оснований для перемирия или мирного соглашения. Мерц назвал его самым серьёзным военным преступником нашего времени, которого видно "в больших масштабах".