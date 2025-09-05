Мерц признал, что Европа не способна достаточно давить на Путина для окончания войны
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе не хватает влияния для давления на Россию.
- Европа сейчас зависит от США, тогда как Китай, Индия и Бразилия заключают соглашения с Россией.
Европейским странам не хватает влияния для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну, которую он начал против Украины. Сейчас Европа в значительной степени зависит от США.
Соответствующее заявление в пятницу, 5 сентября, сделал канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.
Смотрите также Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, – The Telegraph
Какое заявление сделал Мерц?
Немецкий канцлер в интервью партийному YouTube-каналу CDU.TV признал, что сейчас европейцы "не играют в мире ту роль, которую на самом деле хотят играть и которую должны играть, чтобы обеспечить надлежащую защиту своих интересов".
По мнению Фридриха Мерца, сейчас Европа зависит от американской помощи. В то же время такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, по его словам, продолжают заключать новые партнерские соглашения с российской стороной.
Несмотря на все вышеупомянутые факторы, канцлер Германии выразил положительное отношение к тому, что в это время Европа начинает возвращаться к ощущению единства.
Другие последние заявления Мерца о войне
Недавно он прокомментировал потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией. По его мнению, Женева была бы подходящим местом для соглашения о перемирии. Он добавил, что гарантии безопасности будут играть роль.
Говоря о гарантиях безопасности, Мерц поддерживает соответствующую идею. Впрочем, по его словам в Германии пока не готовы предоставить миротворцев на территорию Украины после прекращения огня, и считают этот вопрос неактуальным.
Отдельно канцлер заявлял, что российский президент не имеет никаких оснований для перемирия или мирного соглашения. Мерц назвал его самым серьёзным военным преступником нашего времени, которого видно "в больших масштабах".