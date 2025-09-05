Мерц визнав, що Європа не спроможна достатньо тиснути на Путіна для закінчення війни
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європі не вистачає впливу для тиску на Росію.
- Європа зараз залежить від США, тоді як Китай, Індія та Бразилія укладають угоди з Росією.
Європейським країнам не вистачає впливу для того, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну, яку він розпочав проти України. Зараз Європа значною мірою залежить від США.
Відповідну заяву у п'ятницю, 5 вересня, зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на t-online.
Яку заяву зробив Мерц?
Німецький канцлер в інтерв’ю партійному YouTube-каналу CDU.TV визнав, що наразі європейці "не відіграють у світі ту роль, яку насправді хочуть грати і яку повинні грати, щоб забезпечити належний захист своїх інтересів".
На думку Фрідріха Мерца, зараз Європа залежить від американської допомоги. Водночас такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, за його словами, продовжують укладати нові партнерські угоди з російською стороною.
Попри усі вищезгадані фактори, канцлер Німеччини висловив позитивне ставлення до того, що у цей час Європа починає повертатися до відчуття єдності.
Інші останні заяви Мерца щодо війни
Нещодавно він прокоментував потенційні мирні переговори між Україною та Росією. На його думку, Женева була б відповідним місцем для угоди щодо перемир'я. Він додав, що гарантії безпеки відіграватимуть роль.
Говорячи про гарантії безпеки, Мерц підтримує відповідну ідею. Утім, за його словами у Німеччині поки не готові надати миротворців на територію України після припинення вогню, і вважають це питання неактуальним.
Окремо канцлер заявляв, що російський президент не має жодних підстав для перемир'я або мирної угоди. Мерц назвав його найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу, якого видно "у великих масштабах".