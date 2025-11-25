Кир Стармер неожиданно заявил, что Европа отказывается от собственного мирного плана

Британский премьер, выступая на заседании Палаты общин, сделал неожиданное заявление. ЕС больше не будет разрабатывать собственный мирный план.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Стармера.

Почему Европа отказалась от своего мирного плана и что будет взамен?

Кир Стармер рассказал, что вел детальные переговоры с союзниками в течение последних дней.

"Я встретился с партнерами Коалиции желающих во время саммита G20 и несколько раз разговаривал как с президентом Трампом, так и с президентом Зеленским, с которым я снова разговаривал сегодня утром", – детализировал он.

Стармер приветствует "постоянные усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны и убийств".

Европа едина в желании достичь перемирия и навсегда положить конец ужасным страданиям украинцев. Впрочем, целью должен быть справедливый и длительный мир. Именно поэтому Европа сначала не поддержала американский план из 28 пунктов.

Первоначальный проект плана содержал пункты, которые были неприемлемыми, но также и некоторые очень важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира. Например, в нем изложены шаги по гарантиям безопасности от США и партнеров. Это очень важно, и во время обсуждений в Женеве был сделан значительный шаг вперед в направлении достижения прогресса между США и Украиной по обновленному мирному соглашению. Я могу заверить Палату, что работа над совершенствованием этого плана продолжается,

– заявил премьер-министр.

Но после обсуждений в ЮАР и в Женеве "евротройка" решила, что не будет разрабатывать свой план. Вместо этого сосредоточится на том, что предлагают США.

Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с имеющимся текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, но другие части являются существенными,

– заявил Стармер.

Великобритания, Франция и Германия вечером 25 ноября должны были обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Лондон уверяет в поддержке Украины

Британский премьер осудил российскую атаку 25 ноября и подчеркнул: Европа четко понимает, что "суверенитет Украины должен быть сохранен, что Украина должна иметь возможность защищать себя в будущем, и вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны решаться Украиной".

"Мы четко понимаем, что их голос всегда должен быть в центре этого процесса, а вопросы, касающиеся Европы и НАТО, потребуют согласия Европы и членов НАТО", – добавил он.

Наконец Стармер сказал, что Европа никогда не прекратит оказывать Украине необходимую поддержку. А на Россию будут оказывать экономическое давление.