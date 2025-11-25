Кір Стармер неочікувано заявив, що Європа відмовляється від власного мирного плану

Британський прем'єр, виступаючи на засіданні Палати громад, зробив неочікувану заяву. ЄС більше не буде розробляти власний мирний план.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Стармера.

Чому Європа відмовилася від свого мирного плану та що буде натомість?

Кір Стармер розповів, що вів детальні переговори із союзниками протягом останніх днів.

"Я зустрівся з партнерами Коаліції охочих під час саміту G20 і кілька разів розмовляв як з президентом Трампом, так і з президентом Зеленським, з яким я знову розмовляв сьогодні вранці", – деталізував він.

Стармер вітає "постійні зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення війни та вбивств".

Європа єдина в бажанні досягти перемир'я і назавжди покласти край жахливим стражданням українців. Утім, метою має бути справедливий і тривалий мир. Саме через це Європа спершу не підтримала американський план із 28 пунктів.

Початковий проєкт плану містив пункти, які були неприйнятними, але також і деякі дуже важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого і тривалого миру. Наприклад, у ньому викладено кроки щодо гарантій безпеки від США та партнерів. Це дуже важливо, і під час обговорень у Женеві було зроблено значний крок вперед у напрямку досягнення прогресу між США та Україною щодо оновленої мирної угоди. Я можу запевнити Палату, що робота над вдосконаленням цього плану триває,

– заявив прем'єр-міністр.

Але після обговорень у ПАР і в Женеві "євротрійка" вирішила, що не буде розробляти свій план. Натомість зосередиться на тому, що пропонують США.

Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими,

– заявив Стармер.

Велика Британія, Франція та Німеччина увечері 25 листопада мали обговорити подальшу підтримку України.

Лондон запевняє у підтримці України

Британський прем'єр засудив російську атаку 25 листопада і наголосив: Європа чітко розуміє, що "суверенітет України має бути збережений, що Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому, і що питання, які стосуються України та її майбутнього, мають вирішуватися Україною".

"Ми чітко розуміємо, що їхній голос завжди має бути в центрі цього процесу, а питання, що стосуються Європи та НАТО, потребуватимуть згоди Європи та членів НАТО", – додав він.

Насамкінець Стармер сказав, що Європа ніколи не припинить надавати Україні необхідну підтримку. А на Росію чинитимуть економічний тиск.